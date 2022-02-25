Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçuşlar iptal mi? Hangi ülkeye uçuşlar iptal edildi?
THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.
Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.
Etiketler: THY
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