Üniversite-Sanayi iş birliklerini güçlendirmek, sanayi ve üniversite arasında ortak çalışma alanlarını artırmak, yetişmiş insan gücünün istihdam edilmesini sağlamak ve sanayide çalışan mühendislere lisansüstü eğitim vermek amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamından Erzurum’un sanayisi, üniversitenin bilgi birikiminden yararlanacak.

Ayrıca öğrencilere yeni staj ve iş imkanları sunulmuş olacak ve sanayide hali hazırda çalışan mühendislere lisansüstü eğitim verilerek daha donanımlı olmaları sağlanacak.

[Fotoğraf: İHA]

"Bilimsel bilginin ekonomiye katkı sağlamasını hedefliyoruz"

2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın imzaların atılmasının ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyete 2. OSB’de yer alan atölye ve fabrikaları gezdirdi.

Üniversite-Sanayi iş birliklerinin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çakmak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin laboratuvarlarını ve alt yapı imkânlarını ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmek için kullanma gayreti içindeyiz. Ancak üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin ticarileşmesi ve ülke ekonomisinde bir değer olarak yer alabilmesi için sanayimiz ve sanayicimizle iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu vesileyle imzalanan protokolün öğrencilerimize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve 2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın’ın yanı sıra Türkiye İş Kurumu Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, 2. OSB Bölgesi Müdürü Fırat Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arzu Görmez katıldı.