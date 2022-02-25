Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 25 Şubat 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,05’den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, euro 15,7730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan satılıyor. 15,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,7730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,9710 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6210 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, euro 15,7730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan satılıyor. 15,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,7730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,9710 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6210 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Euro Türk Lirası
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