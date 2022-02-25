Rusya Ukrayna’da krizinde son durum ne? Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler…
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı" açıklamasını yaptı.
İşte Rusya - Ukrayna krizinde son durum....
05.26: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı" açıklamasını yaptı.
03.40: Ukrayna: Rusya'nın kaybı 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak
02.41: ABD, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini olumsuz etkileyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
02.35: Zelenskiy: Rus sabotaj grupları Kiev'e girdi
01.12: Ukrayna'da kayıp sayısı artıyor, 137 asker ve sivil öldü, 116'sı yaralandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan etti.
00.39: ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi.
00.10: Ukrayna Sağlık Bakanı: 57 kişi hayatını kaybetti