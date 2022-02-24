Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin bir açıklamalarda bulundu.

Kardinal Parolin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün Ukrayna'daki gelişmeleri ıstırap ve endişeyle izlediğini ve tüm tarafları uluslararası hukuka aykırı herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdığını hatırlatarak, "Bu çağrı, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki operasyonlarının başlamasının ardından daha dramatik bir aciliyet kazandı" dedi.

''Halen iyi niyete, müzakereye yer var''

Vatikan Başbakanı, herkesin çekindiği trajik senaryoların gerçeğe dönüştüğünü söyleyerek, "Tarafların çıkarlarının hakim olmasını önleyen, herkesin meşru isteklerini koruyan ve dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaran bir bilgelik için, halen iyi niyete, müzakereye yer var" dedi.

Kardinal Parolin, inananlar olarak dünyanın kaderini elinde tutanlardan ümitlerini kesmediklerini, Ukrayna'da ve dünyada barış için dua etmeye, oruç tutmaya devam ettiklerini söyledi.

Papa Franciscus dünkü genel kabul oturumunda, 2 Mart'ta Ukrayna'da barış orucu ve barış duası etkinliği yapacağını açıklamıştı.