Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,07 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,8221'den tamamladı.

Dolar/TL, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,8 üzerinde 14,2120 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,2 artışla 15,9810'dan, sterlin/TL yüzde 2,3 yükselişle 19,1570'ten satıldı.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte küresel ölçekte risk algısının arttığını ve doların diğer para birimleri karşısında yükselişe geçtiğini bildirdi.

Konuyla ilgili gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, piyasalarda oynaklığın bir süre daha yüksek seyredeceğini kaydetti.

Analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayarak, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.