Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuyu bağırsaklarında sakladılar
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Ankara'da bağırsaklarında 800 gram uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 18 Şubat'ta Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu B.M. ve M.M.F'yi yakaladı.
Şüpheliler daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların bağırsaklarından 103 kapsül halinde 800 gram uyuşturucu maddesi tespit edildi ve ameliyatla çıkarıldı.
Şüpheliler, hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Ankara İran Narkotik Uyuşturucu
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