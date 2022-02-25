Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "askeri gizli yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "örgüt sorumlusu" ve eski askeri öğrenci tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Yapı içerisinde oldukları tespit edilen sözde gizli örgüt sorumlusu R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V'nin Kaman ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 2 kişiyi farklı adreslerde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve S.V, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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