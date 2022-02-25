Tunceli ve çevresinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.