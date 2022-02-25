Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Tunceli ve çevresinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Etiketler: Erzincan Kar Yağışı Tunceli Ulaşım
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