Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kumar operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da bir binanın terasında kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası verildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın terasındaki odada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira para cezası kesildi.
Adres sahibi A.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Kumar
Son Haberler
- 11:25
- 11:21
- 11:20
- 11:20
- 11:13
Sıradaki Haber
Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz