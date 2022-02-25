Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belirlendi.

Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti.

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu bu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskova ve West Ham da son 16 turunda mücadele edecek.

Kura çekimi 25 Şubat'ta

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.