Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuyu süt kutusuna gizlediler
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de yolcu otobüsünde yapılan aramada süt kutusu içerisine gizlenmiş 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler B.G. ve A.Y'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, B.G. ve A.Y'nin oturduğu koltuktaki süt kutusu içine gizlenmiş 500 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Denetim Kayseri Narkotik Polis Uyuşturucu
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