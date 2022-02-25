Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi'nde 14 paket içerisinde toplam 15 kilo 811 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.