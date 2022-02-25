Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te silahlı yaralamaya karışan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve 2 kişiyi darp ettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Kilis'in Mücahitler Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde bir kişinin silahla yaralandığı ve 2 kişinin de darp edildiği ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından olaylara karıştığı tespit edilen 9 şüpheli "Silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma" suçlarından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: Kilis
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