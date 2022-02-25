Kilis'in Mücahitler Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde bir kişinin silahla yaralandığı ve 2 kişinin de darp edildiği ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından olaylara karıştığı tespit edilen 9 şüpheli "Silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma" suçlarından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.