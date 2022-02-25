Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlamak, mesken masuniyetinin korumak, vatandaşın can ve malını muhafaza etmek amacıyla vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde, sokak, park ve bahçelerde, şüpheli şahıs ile araçlarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Beyciler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla 5 şüpheli suçüstü yakalandı, çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin 2 ayrı iş yeri ve camiden hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi.

Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayına ilişkin ise 1 şüpheli yakalandı.

Öte yandan kayıp kredi kartıyla ilgili işlem yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.