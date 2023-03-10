Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart Çarşamba günü, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi bıçaklayarak öldüren Muhammer G'nin Altınordu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Neler olmuştu?
Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
Motosikletiyle olay yerinden kaçan Muhammer G, Ortaköy Mahallesi'nde erzak için gittiği ablasının evinde dün akşam yakalanmıştı.
Etiketler: Ordu
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