Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Atakay ile oğlu Özgür Atakay yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atakay ile oğlu Özgür Atakay hayatını kaybetti, M.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Etiketler: Diyarbakır
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