Sürücüleri henüz tespit edilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atakay ile oğlu Özgür Atakay hayatını kaybetti, M.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.