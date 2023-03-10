Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.P.'nin kullandığı kamyonet ile A.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile S.Ş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
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