Edinilen bilgiye göre, S.P.'nin kullandığı kamyonet ile A.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile S.Ş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.