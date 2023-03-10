1. Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine giden Serdar Y. yönetimindeki motosiklet, Sanayi Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.