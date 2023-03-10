Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te motosiklet devrildi
Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine giden Serdar Y. yönetimindeki motosiklet, Sanayi Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik
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