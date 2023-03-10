Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Elbistan ilçesine görevlendirilen ekipler, emniyet ve asayişi sağlıyor, bölgeye gönderilen yardımların vatandaşlara ulaşmasına destek sunuyor.

Ekipler, çadırların kurulumunu yaparak, gıda, giyim, battaniye, soba gibi malzemeleri depremzedelere ulaştırıyor.

Odunları keserek hazır hale getiren ekipler, çuvallarla odunları vatandaşlara dağıtıyor.