Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta aranan 4 kişi yakalandı
[arşiv haber, iha]
Sinop'ta işledikleri farklı suçlardan dolayı aranan 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 4 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Etiketler: Sinop
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