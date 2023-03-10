Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, işledikleri farklı suçlardan ötürü aranan 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.