Zahir, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da kısa vadede su problemi yaşanmayacağını ancak vatandaşların uzun vadeli düşünerek suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurguladı.

Kış mevsiminin kurak geçtiğini, barajlardaki doluluk oranının tahmin edilenin altında kaldığına işaret eden Zahir, şöyle devam etti:

"Tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da beklenen düzeyde yağışlar olmadı. Yaşadığımız kuraklık, hayatımızın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızı da olumsuz etkilemektedir. Kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız. Şu anda Koçhisar Barajı yüzde 27, Yenihayat Barajı yüzde 30, Hatap Barajı ise yüzde 19 doluluk oranına sahip. Bu üç barajdaki toplam su hacmi 41 milyon metreküp. Hatap ve Koçhisar barajları içme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada da kullanılıyor."

Çorum'da kısa vadede su problemi yaşanmayacağını aktaran Zahir, "Su sınırsız bir kaynak değildir. Çorum'un yıllık su tüketimi yaklaşık 20 milyon metreküp. Bu yıl için su sıkıntısı görünmüyor ancak kuraklığın devam etmesi halinde su kaynaklarında ciddi düşüşler yaşanabilir. Çorum Belediyesi olarak kayıp kaçakları önlemek için çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Bir damla suyumuzu dahi israf etmemek için hassasiyetle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da su tasarrufu konusunda maksimum özeni göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.