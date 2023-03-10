Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç polisler, bölgede arama çalışmasını sürdürdü.

Teknelerle olayın yaşandığı bölge ve çevresinde yürütülen çalışmalarda, kayıp Hasan Karaca'nın cesedine ulaşıldı.

Ceset, sudan çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Süleyman Aslan , Mehmet Kaya ve Hasan Karaca'nın bulunduğu tekne, dün akşam kıyıya yanaşırken alabora olmuştu. Denize düşen bu kişilerden Aslan ve Kaya, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, Karaca'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.