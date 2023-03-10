Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen araç gereçler ile bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.A, A.E, A.A. ve E.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Gümüşhane
Son Haberler
- 13:00
- 12:43
- 12:37
- 12:28
- 12:24
Sıradaki Haber
Adana'da kaçakçılık operasyonları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz