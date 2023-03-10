Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Çay Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılar H.M, Ö.Y, S.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 3 paket halinde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 45 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak"tan adli işlem yapıldı.

Bu arada şüphelilerden R.K. hakkında, "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan arama kararı olduğu öğrenildi.