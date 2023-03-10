Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kamil Çonkor, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı çağın ve çevrenin problemlerine kayıtsız kalmayan, soylu bir vicdana sahip olduğunu söyledi.

Konuşmamanın ardından öğrencilerin oratoryo ve piyes gösterisi sahneleyip şiir ve türkü okumalarının ardından program sona erdi.

Programa Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.