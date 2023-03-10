Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu doğrultuda Havalimanı Kavşağı'nda 6 Mart'ta yapılan uygulama kapsamında bir şüphelinin üst aramasında 690 tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.