Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatyalı üreticilerden satın alınan kayısı Muğla'da ücretsiz dağıtılacak
[Fotograf: AA]
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da üreticilerin elinde kalan kayısının bir miktarının Muğla Büyükşehir Belediyesince satın alındığı söylendi.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan kayısı ile ünlü Malatya'da üreticilerin mağduriyet yaşamaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri üreticinin elinde kalan 11 ton kayısıyı satın aldı.
Muğla'ya getirilen kayısılar, belediyelerin etkinlik ve faaliyetlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.
Etiketler: Muğla
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