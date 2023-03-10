Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan kayısı ile ünlü Malatya'da üreticilerin mağduriyet yaşamaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri üreticinin elinde kalan 11 ton kayısıyı satın aldı.

Muğla'ya getirilen kayısılar, belediyelerin etkinlik ve faaliyetlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.