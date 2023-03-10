Dikilitaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ne minibüsle gelen bir grup tarafından tüfek ve tabancayla evine ateş açılan B.Ş, balkondan tüfekle karşılık verdi.

Olay sırasında çevrede bulunan ve vücutlarına saçma isabet eden M.Y, R.B, F.K, M.S. ve F.K. hafif şekilde yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren grup, minibüsle olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan yara almadan kurtulan ev sahibi B.Ş, gözaltına alındı.