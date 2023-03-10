Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'nde Ayşe M'ye ait park halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.