Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da aranan 5 kişi yakalandı
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aralarında kasten öldürme, hayvan hırsızlığı, evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler için çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan 5 kişiyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Karaman
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