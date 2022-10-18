Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bir iş yerinde 52 sahte plaka ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerinde 52 sahte araç plakası ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.A'nın Uzunisa Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 52 sahte araç plakasının yanı sıra birer sahte mühür ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ordu
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