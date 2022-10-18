İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde açılacak kursla kadınların meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Kuyumculuk sektöründe önemli yere sahip olan muma taş dizme kursu için 28 Ekim'e kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edilebilecek.

Bir ay sürecek kursa, kent merkezinde ikamet eden 18-35 yaş aralığındaki kadınlar başvurabilecek.

Uzman eğitmenlerin vereceği kursta başarılı olan 25 kadın kursiyer, aynı sektörde istihdam edilecek.