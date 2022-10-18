Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'daki yaralı halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kara çaylak, kartal, çıvgın ve ishak kuşu tedavi edilip doğaya salınacak.
Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde 3 kara çaylak, yılan kartalı, çıvgın ve ishak kuşu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Kuşlar, DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi tarafından koruma altına alındı.
Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: Erzurum
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