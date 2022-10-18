Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen "Batman Geleneksel El Sanatları Günleri'' etkinliğinin açılışı Atatürk Parkında törenle yapıldı.

Etkinlikte, aile Destek Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezi, İl Ve İlçe Halk Eğitimi Merkezleri ile Batman Belediyesi Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri kurulan stantlarda sergileniyor.

Stantları gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, birbirinden güzel eserlerin etkinlik kapsamında sergilendiğini söyledi.

El sanatlarının yaşatılabilmesi için talebin mutlaka olması gerektiğini anlatan Canalp, şöyle konuştu:

"Talebi oluşturmamız gerekiyor ki bir taraftan var olan ustalar bir yandan da yeni çıraklar bu işi yapmak için istekli ve gönüllü olsun. Bu sanatların yaşatılması için ihtiyaç duyduğumuz iki ana alandan biri arzdır. Dolayısıyla arz ve üretim kısmını biz bir şekilde kendimiz teşvik edip destekliyoruz. Talep kısmını da bu fuarlarla kurabilirsek bu eserlerin geleceğe taşınmasına vesile olacağız."

Etkinlik, 2 gün sürecek.