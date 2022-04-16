Nöbetçi noterlik uygulaması koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. 2021 yılında sadece 5 aylık dönemde 301 bin 737 işlem yapıldı.

Nöbetçi noter uygulaması ne zaman başladı?

6 Nisan 2019 yılında başladı, nöbetçi noterlik uygulaması. Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. 2021 yılında ise sadece 5 ay aktif kullanıldı. Buna rağmen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 aylık dönemde tam 301 bin 737 işlem yapıldı.

Nöbetçi noterlik en kritik hizmetlerden birisi haline geldi. Araç alım satımında dolandırıcılara karşı kalkan oldu. Para taşıma ve sahte para riskini de ortadan kaldırdı. 2021 yılında güvenli ödeme sistemi kapsamında 2 milyar 164 milyon 645 bin lira işlem hacmi sağlandı.

Nöbetçi noterlik uygulaması, yurt dışındaki konsolosluklarda da aktif edildi. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 54 bin 915 işlem düzenlendi.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA EKRANI