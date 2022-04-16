Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
[Fotoğraf AA]
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınçay Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halat yardımıyla kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi yavrusu bulunduğu noktada güvenli yere bırakıldı.
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