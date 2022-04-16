Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
16 Nisan 2022 güncel altın fiyatları...1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın fiyatı...
Gram altın ne kadar? 16 Nisan’da gram altın 929 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Ons altın haftayı 1974 dolardan kapattı. Gram altın ise 929 lira ile haftayı sonlandırdı. İşte 16 Nisan 2022 altın fiyatlarında son durum.
Gram altın ne kadar?
Alış: 928,12
Satış: 929,58
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 1.504
Satış: 1.525
Yarım altın fiyatı
Alış: 3.008
Satış: 3.051
Tam altın fiyatı
Alış: 6.006
Satış: 6.079
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