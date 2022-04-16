Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı'nda Umut C. idaresindeki 16 AEF 955 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur K. (18) ve Hatun Ö'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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