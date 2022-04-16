Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ikinci dönem ara tatiline giren öğrenciler için tiyatro programı hazırlayan Nazilli Belediyesi, 2 bin 500 çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Nazilli Belediyesi tarafından Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen tiyatro etkinlikleri sona erdi.

Program çerçevesinde Türkiye’nin tanınmış simalarından yetenekli Sinema Oyuncusu Gülnihal Demir, Nuri Yiğit ve Zafer Kaya’nın yer aldığı müzikli danslı çocuk oyunu Arkadaşım Ben Geldim ve Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en güzel örneklerinden olan Karagöz’ün Cehaleti, 3 gün boyunca çocuklar için sahnelendi.

Katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Sizlerle birlikte olmayı çok özlemişiz. Pandemiden dolayı birçok etkinliğimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Geleceğimizin mimarı olan sizleri bu tür programlarla buluşturuyor olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Değerli oyuncularımıza da Nazillimize teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 3 gün boyunca salonumuz doluydu. Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde yepyeni etkinliklerle halkımızı buluşturmaya devam edeceğiz` dedi.