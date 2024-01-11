Niğde’de Gençlere ‘SİBERAY Eğitimi’ Verildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Niğde Fen Lisesi'nde bilgilendirme yapıldı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 100 öğrenciye güvenli, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.