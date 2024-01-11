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Güncel
İHA 11.01.2024 10:19

Niğde’de Gençlere ‘SİBERAY Eğitimi’ Verildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Niğde’de Gençlere ‘SİBERAY Eğitimi’ Verildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Niğde Fen Lisesi'nde bilgilendirme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 100 öğrenciye güvenli, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. 

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