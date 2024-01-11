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Güncel
İHA 11.01.2024 09:49

Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin araç sürücülerine zorlu anlar yaşattı

Denizli Emniyet Müdürlüğü, ilçeler arasındaki yollarda yoğun sis ve zeminin ıslak olması nedeniyle araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin araç sürücülerine zorlu anlar yaşattı

Denizli’de ilçeler arasındaki yollarda dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun sis hayata olumsuz etkiledi.

Yağışların da ardından ise yolların kayganlık olduğu belirtildi. Araç sürücüleri dörtlü sinyallerini yakarak ilerleye bildi. Sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Denizli Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak tarihinde saat 09.00 itibaren Antalya yolu 16 km-22 km arası, Denizli-Çardak Ali Kurt ve Çardak ilçeleri arası, Denizli Serinhisar Yeşilova Yolu 37 km ve 57 km arası, Denizli Kale Akyar Sarıabat 51 ve 60 kilometre arasında havanın yoğun sisli olduğunu ve zeminin ıslak olduğunu açıkladı. Araç sürücülerinin yol boyunca dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. 

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