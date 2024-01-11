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Güncel
AA 11.01.2024 10:16

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktalarının birinde, kazalı araç taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

Çekici üzerindeki araçta yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu bulundu.

Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlenen operasyonda ise 4 kilo 550 gram uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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