Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada; Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde il genelinde 20.01.2022 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanlarda idari izinli sayılacaklardır.’’ denildi.

