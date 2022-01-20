Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 02:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Niğde’de eğitime bir gün daha ara verildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Niğde Valiliği Niğde il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Yapılan yazılı açıklamada; Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde il genelinde 20.01.2022 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanlarda idari izinli sayılacaklardır.’’ denildi.
Etiketler: Niğde Yüz Yüze Eğitim Eğitim
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