Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında,Fatsa ve Ünye ilçelerimizde;

İlçe Merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için Perşembe ilçemizde;

taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet (kırsal mahalle), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

