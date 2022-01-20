Ordu'da eğitime kar engeli
Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında,Fatsa ve Ünye ilçelerimizde;
İlçe Merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için Perşembe ilçemizde;
taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet (kırsal mahalle), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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