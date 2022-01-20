Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ulaşıma kar yağışı ve tipi engeli
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı.
Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve halen etkisini sürdüren tipi, saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle şiddetini artırdı.
Trafik ekipleri, Erciyes Dağı çevresindeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Taşmekan bölgesinden sonra araçların geçişine izin vermiyor.
Bu nedenle trafiğe kapatılan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım, Kayseri-Adana kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Kapanan yolun açılabilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Etiketler: Kayseri Ulaşım Kar Yağışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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