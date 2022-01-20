Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle kent beyaz örtüye büründü.

Antalya-Burdur kara yolu Çeltikçi Beli'nde ve Isparta-Burdur kara yolu Gökçebağ mevkisinde Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Kent merkezinde ve ilçelerde de belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca kar yağışının ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi havadan görüntülendi.