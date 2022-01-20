Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki kişi yaşamını yitirdi.
Altan Öncel (22) İdaresindeki 20 ADA 920 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi Acıpayam Buvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yan yolda park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Otomobilin sağ tarafının parçalandığı görülen kazada yolcu konumundaki Fehmi Emre Yüksel (22) sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralandığı belirtilen sürücü Öncel, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Denizli
Son Haberler
- 02:42
- 02:36
- 02:08
- 02:03
- 01:50
Sıradaki Haber
Uşak’ta kaçak tütün operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz