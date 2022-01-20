Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Alaybey Mahallesi'ndeki parkta bir şüpheli durduruldu.
Afganistan uyruklu A.A.N'nin (31) yapılan üst aramasında cips paketi içine gizlenmiş 64,52 gram metamfetamin ve 67,33 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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