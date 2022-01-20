Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe de ara verildiği belirtildi.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Balıkesir
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